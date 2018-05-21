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Дальнее зарубежье 21.05.2018 16:17

Сирийские военные возобновили наступление на позиции ИГ на юге Дамаска

Сирийские правительственные войска возобновили бои против террористов ИГ в квартале Хаджар-эль-Асвад на юге Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии.

В небе над этим кварталом, а также над близлежащем лагерем палестинских беженцев "Ярмук", часть которого удерживает ИГ, были замечены самолеты ВВС Сирии.

Примерно до полудня понедельника в квартале действовало перемирие, которое, как сообщалось, было использовано для эвакуации из зоны боевых действий мирных жителей. Некоторые СМИ сообщают со ссылкой на сирийских оппозиционеров, что в ходе двухдневного перемирия Хаджар-эль-Асвад также покинули группы террористов и их семей, однако в Дамаске подобные данные опровергают.

Сирийские военные уже за примерно месяц боев освободили около 70% территории, ранее занимаемой террористами в южном Дамаске. В случае успешного завершения этой наступательной операции, правительственные силы впервые с 2011 года установят контроль над всеми районами сирийской столицы.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]