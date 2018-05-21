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Дальнее зарубежье 21.05.2018 16:46

Министр иммиграции Дании предлагает мусульманам уйти в отпуск на время Рамадана

Министр по делам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг призвала мусульман, исполняющих предписания Рамадана в отказе от еды и питья, уйти в отпуск, чтобы не создавать опасности для остальных жителей королевства, сообщают в понедельник датские СМИ.

"Я хочу призвать всех мусульман покинуть свои рабочие места в месяц Рамадан, чтобы избежать негативных последствий для остального общества в Дании", - пишет И.Стойберг в своей колонке в датской газете BT.

"Я задаюсь вопросом, возможно ли совмещать исполнение религиозных требований Ислама, которому 1,4 тыс. лет, и социальную жизнь и труд в Дании в 2018 году", - отмечает министр.

И.Стойберг пишет, что в Дании действует свобода вероисповедания, однако исполнение предписаний Рамадана может быть опасным для остальной части общества. В частности, министр привела в пример водителей-мусульман, которые более 10 часов в сутки не принимают пищу, но продолжают работу за рулем.

"Это может быть опасно для всех нас", - подчеркнула И.Стойберг, добавив, что Рамадан влияет на "безопасность и продуктивность" людей.

Рамадан в 2018 году начался 16 мая и продлится до 14 июня.

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Тэги: ДАНИЯ, МИНИСТР, МУСУЛЬМАНЕ, РАМАДАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]