Власти КНР могут отказаться от всех ограничений по рождаемости в 2019 году - агентство

Китайские власти будут рассматривать возможность отказа от политики, которая долгое время была направлена на сдерживание рождаемости, сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источники, близкие к руководству КНР.
По данным агентства, решение по этому вопросу может быть принято в конце этого года, а обнародуют его в 2019 году.
Предложения, которые будут рассматривать китайские власти, включают в себя возможное одобрение так называемой "политики свободной фертильности", которая предусматривает отказ от правила "одна семья - два ребенка".
В настоящий момент исследование негативных последствий политики ограничения рождаемости, которая проводилась на протяжении многих десятилетий, проводит Государственный совет КНР.
Основными целями отказа от ограничения рождаемости в КНР являются борьба с быстрым старением населения, незаконными абортами и рождением детей втайне от государства, а также прекращение критики западных правозащитников.
Изначально китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". Оно было принято в 1979 году и действовало в отношении большинства семей страны за исключением представителей отдельных этнических групп и регионов.
В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.
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