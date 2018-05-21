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Регион 21.05.2018 17:29

Помпео пригрозил Ирану "беспрецедентными" санкциями

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности", - сказал М.Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении сохранить ядерное соглашение с Ираном.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]