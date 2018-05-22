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СНГ 22.05.2018 17:41

Рынок стран СНГ является для "Вертолетов России" одним из самых перспективных, заявляют в холдинге

"Вертолеты России" планируют наращивать поставки военной и гражданской техники в страны СНГ, сообщил заместитель гендиректора холдинга Владислав Савельев.

"Рынок стран СНГ является для нас одним из самых перспективных. Осознавая, насколько российские вертолеты востребованы в данном регионе, мы планируем развивать сотрудничество, как в военном сегменте по линии ОДКБ, так и в гражданском", - заявил В.Савельев, слова которого цитирует пресс-служба "Вертолетов России".

По данным пресс-службы, руководство холдинга проведет переговоры с традиционными и потенциальными эксплуатантами российских вертолетов в рамках Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая пройдет с 23 по 26 мая 2018 года в Астане.

"Также будут обсуждаться вопросы послепродажного обслуживания ранее поставленной вертолетной техники российского производства", - сообщили в компании.

На выставке KADEX-2018 холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представит ударные вертолеты Ми-28НЭ (экспортная версия "Ночного охотника" - ИФ) и Ми-35М, а также транспортно-десантный Ми-38Т.

Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" - ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Конструкция Ми-35М обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой живучести, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.

Ми-38Т - это транспортно-десантная версия вертолета Ми-38, разработанного Московским вертолетным заводом им. Миля. На нем предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Ми-38Т позволяет наращивать функционал и расширять область применения машины, создавая специализированные версии, в том числе "арктический" вариант вертолета.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТЫ, СНГ, ПОСТАВКИ


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