Президент Эстонии готова встретиться с Путиным, если будет ратифицирован двусторонний договор о границе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова нанести визит в Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если будет ратифицирован эстонско-российский договор о границе.

"Я говорила об этом очень ясно и российским журналистам: если наш договор о границе будет ратифицирован, то я наверняка буду готова отправиться в Москву и поблагодарить за это", - сказала К.Кальюлайд в обнародованном во вторник интервью эстонскому Радио 4.

Отвечая на дополнительный вопрос, готова она встретиться и с президентом РФ, президент Эстонии сказала: "Разумеется, так как процесс ратификации не проходит независимо от него".

Вместе с тем, К.Кальюлайд не смогла сказать, когда это может произойти.

"Прошлое никогда не позволяет предсказывать будущее. Я была бы рада, если договор о границе был бы ратифицирован", - подчеркнула президент Эстонии.

Бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт и глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2005 года подписали договоры о государственной границе и о разграничении морских акваторий в Финском и Нарвском заливах. Они узаконивали послевоенную административную границу, которая проходила несколько восточнее довоенной.

Парламент Эстонии в закон о ратификации договоров добавил преамбулу о действенности Тартуского мирного договора 1920 года. По этому договору РСФСР первым признала государственную независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница.

Вместе с тем, поскольку российская сторона рассматривает Тартуский мир лишь как исторический документ, не имеющий юридической силы, в России расценили решение парламента Эстонии как попытку зарезервировать в будущем территориальные притязания, подписи под договорами были отозваны.

18 февраля 2014 года в Москве У.Паэт и С.Лавров подписали новые договоры о границе. В них добавлено две статьи: что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и что договоры касаются только решения пограничных вопросов.

25 ноября 2015 года парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о ратификации договоров и приостановил работу над ним в ожидании ответных шагов парламента России.