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СНГ 22.05.2018 19:44

Президент Эстонии готова встретиться с Путиным, если будет ратифицирован двусторонний договор о границе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова нанести визит в Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если будет ратифицирован эстонско-российский договор о границе.

"Я говорила об этом очень ясно и российским журналистам: если наш договор о границе будет ратифицирован, то я наверняка буду готова отправиться в Москву и поблагодарить за это", - сказала К.Кальюлайд в обнародованном во вторник интервью эстонскому Радио 4.

Отвечая на дополнительный вопрос, готова она встретиться и с президентом РФ, президент Эстонии сказала: "Разумеется, так как процесс ратификации не проходит независимо от него".

Вместе с тем, К.Кальюлайд не смогла сказать, когда это может произойти.

"Прошлое никогда не позволяет предсказывать будущее. Я была бы рада, если договор о границе был бы ратифицирован", - подчеркнула президент Эстонии.

Бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт и глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2005 года подписали договоры о государственной границе и о разграничении морских акваторий в Финском и Нарвском заливах. Они узаконивали послевоенную административную границу, которая проходила несколько восточнее довоенной.

Парламент Эстонии в закон о ратификации договоров добавил преамбулу о действенности Тартуского мирного договора 1920 года. По этому договору РСФСР первым признала государственную независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница.

Вместе с тем, поскольку российская сторона рассматривает Тартуский мир лишь как исторический документ, не имеющий юридической силы, в России расценили решение парламента Эстонии как попытку зарезервировать в будущем территориальные притязания, подписи под договорами были отозваны.

18 февраля 2014 года в Москве У.Паэт и С.Лавров подписали новые договоры о границе. В них добавлено две статьи: что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и что договоры касаются только решения пограничных вопросов.

25 ноября 2015 года парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о ратификации договоров и приостановил работу над ним в ожидании ответных шагов парламента России.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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