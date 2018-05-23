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СНГ 23.05.2018 12:14

Несколько сотен чернобыльцев митингуют у здания правительства Украины в Киеве

У здания Кабинета министров Украины в среду проходит акция общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" с требованием предусмотреть надлежащее пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с утра на акцию собралось порядка 300 человек.

Они требуют от правительства поддержки законопроекта №4442 (о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно пенсионного обеспечения), или принятия изменений в постановление №1210 от 23 ноября 2011 года (о повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы).

Территорию возле здания кабинета министров охраняет около 20 полицейских, обстановка спокойная.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]