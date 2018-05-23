Несколько сотен чернобыльцев митингуют у здания правительства Украины в Киеве

У здания Кабинета министров Украины в среду проходит акция общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" с требованием предусмотреть надлежащее пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с утра на акцию собралось порядка 300 человек.
Они требуют от правительства поддержки законопроекта №4442 (о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно пенсионного обеспечения), или принятия изменений в постановление №1210 от 23 ноября 2011 года (о повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы).
Территорию возле здания кабинета министров охраняет около 20 полицейских, обстановка спокойная.
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