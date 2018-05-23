ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удары по объектам движения ХАМАС на территории сектора Газа, сообщает в среду газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на израильских военных.
"Наши самолеты нанесли удары по подземной террористической инфраструктуре, которая используется ХАМАС на севере сектора Газа, а также по двум целям, относящимся к военно-морским силам группировки", - приводит издание выдержки из заявления Армии обороны Израиля.
Информации о пострадавших в результате ударов израильских ВВС нет.
Министр обороны страны Авигдор Либерман призвал ХАМАС отказаться от военного противостояния с Израилем и направить усилия на улучшение жизни в секторе Газа.
"Сегодня армия обороны Израиля уничтожила еще один тоннель, построенный террористической группой ХАМАС... Для лидеров ХАМАС было бы лучше понять, что их военный проект - это провал, и вместо этого инвестировать в ресурсы, направленные на улучшение жизни жителей сектора Газа", - заявил А.Либерман.
Операция проводилась в ответ на инцидент, имевший место во вторник в секторе Газа, когда палестинцы уничтожили снайперскую позицию солдата армии обороны Израиля.
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