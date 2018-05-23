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Дальнее зарубежье 23.05.2018 12:31

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удары по объектам движения ХАМАС на территории сектора Газа, сообщает в среду газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на израильских военных.

"Наши самолеты нанесли удары по подземной террористической инфраструктуре, которая используется ХАМАС на севере сектора Газа, а также по двум целям, относящимся к военно-морским силам группировки", - приводит издание выдержки из заявления Армии обороны Израиля.

Информации о пострадавших в результате ударов израильских ВВС нет.

Министр обороны страны Авигдор Либерман призвал ХАМАС отказаться от военного противостояния с Израилем и направить усилия на улучшение жизни в секторе Газа.

"Сегодня армия обороны Израиля уничтожила еще один тоннель, построенный террористической группой ХАМАС... Для лидеров ХАМАС было бы лучше понять, что их военный проект - это провал, и вместо этого инвестировать в ресурсы, направленные на улучшение жизни жителей сектора Газа", - заявил А.Либерман.

Операция проводилась в ответ на инцидент, имевший место во вторник в секторе Газа, когда палестинцы уничтожили снайперскую позицию солдата армии обороны Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ГАЗА, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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