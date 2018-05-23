"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение в Ираке

Компания Bashneft International B.V. (общество группы НК "Роснефть") по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название Салман.
"Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов", - говорится в сообщении "Роснефти".
Блок 12 расположен на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты в 80 км южнее г.Эс-Самава и в 130 км западнее г. Насирия. Площадь блока составляет 7680 кв. км. Оператором проекта является Bashneft International B.V.
Деятельность МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию неэффективна – вице-президент ПА ОБСЕ
Баку придает важное значение сотрудничеству с НАТО – министр обороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 13%, из Азербайджана - на 1,1%
Инфантино пригласил президента Ирана на открытие ЧМ-2018
Россиянин и украинец задержаны в Азербайджане по подозрению в совершении банковских махинаций
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Американский авианосец "Гарри Трумэн" зашел на Крит пополнить запасы
Помпео готов помочь Армении получить у США грант на развитие школьного образования
Поиски пропавшего в 2014 году авиалайнера MH370 завершат 29 мая
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar сделал звонки во время месяца Рамазан в два раза выгоднее
Компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности
В Азербайджане завершилась Х (юбилейная) Олимпиада по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»