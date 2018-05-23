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ТЭК 23.05.2018 12:13

"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение в Ираке

Компания Bashneft International B.V. (общество группы НК "Роснефть") по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название Салман.

"Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов", - говорится в сообщении "Роснефти".

Блок 12 расположен на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты в 80 км южнее г.Эс-Самава и в 130 км западнее г. Насирия. Площадь блока составляет 7680 кв. км. Оператором проекта является Bashneft International B.V.

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Тэги: ИРАК, РОСНЕФТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]