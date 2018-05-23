"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение в Ираке

Компания Bashneft International B.V. (общество группы НК "Роснефть") по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название Салман.

"Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов", - говорится в сообщении "Роснефти".

Блок 12 расположен на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты в 80 км южнее г.Эс-Самава и в 130 км западнее г. Насирия. Площадь блока составляет 7680 кв. км. Оператором проекта является Bashneft International B.V.