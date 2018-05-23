НФПП готов кредитовать производство пластиковой тары в Сабирабадском районе

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Сабирабадском районе, отмечается в объявлении фонда.
В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов: по выращиванию сои, чечевицы, гороха, создания крупных фермерских хозяйств, интенсивного садоводства, теплиц, создания хозяйств племенного животноводства и хлопководческих хозяйств.
Кроме того, НФПП готов рассмотреть проекты, предусматривающие переработку плодоовощной продукции, производство хлеба, пряностей, производство пластикой тары и пластиковых окон и дверей.
"Предприниматели, действующие в Сабирабадском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта", - отмечается в объявлении.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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