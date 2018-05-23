Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA увеличили в 2017г выплаты по налогу на прибыль на 30%

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в 2017 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 466,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Как сообщалось ранее, в 2016 году выплаты ими по налогу на прибыль составили 357,6 млн манатов. Таким образом, нефтегазовые компании увеличили в 2017 году платежи в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль на 30,4%.

"В 2017 году нефтегазовые компании, действующие по контрактам PSA, выплатили в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму 466,5 млн манатов", - отметили в правительстве.

В правительстве подчеркнули, что рост налоговых выплат связан с более высокими ценами на нефть на мировых рынках. План по налоговым выплатам для нефтегазовых компаний рассчитан из средней цены на нефть в $40 за баррель, тогда как фактическая средняя цена на нефть на азербайджанскую нефть в 2017 году составила $55,4 за баррель.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре.

Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.

А.Азизов