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Финансы 23.05.2018 14:47

Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA увеличили в 2017г выплаты по налогу на прибыль на 30%

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в 2017 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 466,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Как сообщалось ранее, в 2016 году выплаты ими по налогу на прибыль составили 357,6 млн манатов. Таким образом, нефтегазовые компании увеличили в 2017 году платежи в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль на 30,4%.

"В 2017 году нефтегазовые компании, действующие по контрактам PSA, выплатили в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму 466,5 млн манатов", - отметили в правительстве.

В правительстве подчеркнули, что рост налоговых выплат связан с более высокими ценами на нефть на мировых рынках. План по налоговым выплатам для нефтегазовых компаний рассчитан из средней цены на нефть в $40 за баррель, тогда как фактическая средняя цена на нефть на азербайджанскую нефть в 2017 году составила $55,4 за баррель.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре.

Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.

А.Азизов

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Тэги: PSA, НАЛОГ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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