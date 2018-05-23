Гамбург первым в Германии ограничивает проезд дизельных автомобилей

Власти Гамбурга решили закрыть два участка для проезда легковых и грузовых дизельных автомобилей, не отвечающих современным нормам выхлопа вредных веществ.

Гамбург стал первым городом Германии, в котором будут приняты подобные меры, отмечает Deutsche Welle.

Ограничения вступят в силу 31 мая. Для старых дизельных легковых и грузовых автомобилей будет закрыт участок длиной 580 метров, соответствующие предупреждения и дорожные знаки на нем уже установлены. На другом участке протяженностью 1,6 километра запрещен проезд только не выполняющим норму грузовым автомобилям.

Под запрет на проезд по первому участку подпадут почти 170 тыс. зарегистрированных в Гамбурге легковых автомобилей, не отвечающих современным требованиям к выхлопам. В то же время ограничения не распространяются для людей, проживающих на данном участке, и их гостей, а также автомобилей технических и спасательных служб и такси.

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов ФРГ запрещать въезд дизельных машин с целью снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих из них превышает установленные в Европейском союзе нормы.

Комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла на прошлой неделе сообщил, что Еврокомиссия собирается подать в суд иск против Германии и еще пяти стран за несоблюдение ими норм загрязнения воздуха.