Медведев отмечает вклад президента Алиева в укрепление азербайджано-российских отношений

Совместная реализация проектов и дальнейшее расширение сотрудничества отвечает интересам Азербайджана и России, отмечает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост главы государства.

«Ваша уверенная победа является свидетельством широкой поддержки и доверия

граждан курсу, направленному на рост имиджа Азербайджана на международной арене и на динамичное социально-экономическое развитие страны», - отметил Д.Медведев, текст поздравления опубликован на сайте азербайджанского президента.

Он отметил весомый вклад И.Алиева в укрепление азербайджано-российских отношений, строящихся на принципах «добрососедства и партнерства».

«Уверен, что дальнейшее расширение всесторонних взаимоотношений между двумя странами и реализация перспективных совместных проектов в различных сферах полностью отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана», - подчеркнул Д.Медведев.

Н.Аббасова