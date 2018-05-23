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Внешняя политика 23.05.2018 16:45

Медведев отмечает вклад президента Алиева в укрепление азербайджано-российских отношений

Совместная реализация проектов и дальнейшее расширение сотрудничества отвечает интересам Азербайджана и России, отмечает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост главы государства.

«Ваша уверенная победа является свидетельством широкой поддержки и доверия

граждан курсу, направленному на рост имиджа Азербайджана на международной арене и на динамичное социально-экономическое развитие страны», - отметил Д.Медведев, текст поздравления опубликован на сайте азербайджанского президента.

Он отметил весомый вклад И.Алиева в укрепление азербайджано-российских отношений, строящихся на принципах «добрососедства и партнерства».

«Уверен, что дальнейшее расширение всесторонних взаимоотношений между двумя странами и реализация перспективных совместных проектов в различных сферах полностью отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана», - подчеркнул Д.Медведев.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЕДВЕДЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]