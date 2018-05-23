Медведев отмечает вклад президента Алиева в укрепление азербайджано-российских отношений

Совместная реализация проектов и дальнейшее расширение сотрудничества отвечает интересам Азербайджана и России, отмечает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Глава российского правительства направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост главы государства.
«Ваша уверенная победа является свидетельством широкой поддержки и доверия
граждан курсу, направленному на рост имиджа Азербайджана на международной арене и на динамичное социально-экономическое развитие страны», - отметил Д.Медведев, текст поздравления опубликован на сайте азербайджанского президента.
Он отметил весомый вклад И.Алиева в укрепление азербайджано-российских отношений, строящихся на принципах «добрососедства и партнерства».
«Уверен, что дальнейшее расширение всесторонних взаимоотношений между двумя странами и реализация перспективных совместных проектов в различных сферах полностью отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана», - подчеркнул Д.Медведев.
Н.Аббасова
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