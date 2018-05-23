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Макроэкономика 23.05.2018 17:19

ВВП Азербайджана на основе ПСС в 2018г составит $18 тыс. - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет с экономическими данным стран мира, в котором ключевым пунктом является валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения на основе паритета покупательной способности (ППС).

Согласно данным этого отчета, ВВП Азербайджана на душу населения на основе ППС по итогам 2018 года составит $18,04 тыс. и по этому показателю страна расположилась на 81-ом месте среди 192 стран.

ВВП на душу населения на основе ППС в Грузии прогнозируется в размере $11,48 тыс. (108-ое место), Армении - $10 тыс. (131-ое место).

Лидером в мире по показателю ВВП на душу населения на основе ППС выступает Катар ($128,7 тыс.), аутсайдером - ЦАР ($705,8).

ППС определяет уровень экономического развития, учитывает относительную стоимость жизни и темпы инфляции стран для сравнения уровня жизни между различными странами.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ОТЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]