Министры обороны стран Балтии надеются, что саммит НАТО подаст сигнал об усилении сил сдерживания

Страны Балтии ждут от предстоящего саммита НАТО усиления коллективной обороны, заявили министры обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik), Латвии Раймондс Бергманис (Raimonds Bergmanis) и Литвы Раймондас Кароблис (Raimundas Karoblis)

Заявление было сделано по итогам двухдневной встречи глав военных ведомств в Клайпеде.

"Мы ждем от саммита НАТО четкой вести о том, что силы сдерживания и усиление позиций обороны продолжатся. Мы с министрами обороны Балтии считаем также важным, чтобы у НАТО была возможность быстро перемещать в достаточном количестве вооруженные силы и чтобы союзники продемонстрировали на саммите готовность к проведению широкомасштабных учений и в нашем регионе", - заявил Ю.Луйк, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобороны Эстонии.

Министры высказались за то, чтобы ЕС в предстоящий бюджетный период учел необходимость принятия новых приоритетов, касающихся оборонного сотрудничества.

Была подчеркнута приверженность трансатлантическому единству и важность оборонного сотрудничества с Великобританией после Brexit.