Инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о запуске нового Хельсинкского процесса заслуживает внимания ОБСЕ, заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер в четверг в Минске.

"Когда придет время и настанет момент, мы сможем подумать о том, как инициировать многосторонний диалог. (...) Учитывая наследие ОБСЕ, нужно подумать о "Хельсинки-2", о чем говорил господин Лукашенко", - сказал Т.Гремингер, выступая на форуме "Минский диалог" в четверг в белорусской столице.

Он отметил, что ОБСЕ может предоставить многоуровневую платформу для диалога, для того, чтобы совместными усилиями решать существующие проблемы в регионе. "Но мы можем преуспеть только в том случае, если будут активные шаги по соблюдению принципов работы ОБСЕ", - заметил Т.Гремингер.

По его словам, нужно найти общее понимание того, что означают эти принципы. "Этот процесс может предоставить более широкие рамки для диалога и поставить нас на путь движения вперед в сторону евроатлантического, европейского сообщества и безопасности в нем", - добавил Т.Гремингер.

Он констатировал, что Беларусь, будучи соседкой РФ, Украины, членом ОБСЕ, является активным игроком в регионе. "Беларусь очень активно себя проявила и сейчас становится узлом региональной дипломатии", - сказал генсек ОБСЕ.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил идею запуска "Хельсинки-2" на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, состоявшейся в июле 2017 года в Минске.

Позднее, на совещании по приоритетам внешней политики страны, А.Лукашенко заявил, что белорусская инициатива "Хельсинки-2" отражает обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов.

"Этот шаг не следует воспринимать как некую громкую международную инициативу ради инициативы. Он в первую очередь отражает нашу оценку и обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов", - сказал глава государства.