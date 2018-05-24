Лукашенко призвал спасти хрупкий мир на Земле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики стать "донором мира" и искать пути решения конфликтов в Восточной Европе.

"Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг - и полыхнет страшная война. И там уже никто не будет говорить о причинах, никто не будет говорить о том, кто виноват. Мы будем убивать друг друга. Зачем? Ради чего? Давайте сделаем для людей и для самих себя. Мы же еще долго будем жить, кто из вас собирается умирать завтра? Никто, даже я. Давайте будем жить, растить детей, давать им образование, творить. И в этом направлении (мира) надо делать шаги", - подчеркнул А.Лукашенко в четверг на проходящем в Минске международном форуме "Минский диалог".

Он рассказал, что накануне "обдумывая свое поведение и так, и сяк, думал, что сказать, и пришел к одной мысли, что как важно, чтобы мир этот был". "В направлении мира я готов идти, хотите, впереди, хотите - рядом, хотите - там (показал рукой назад - ИФ). Главное, чтобы был мир", - отметил белорусский лидер.

"Вот вы сейчас выйдете на улицу - и в Канаде это можно сделать, это похожая на нас страна - вокруг красиво, люди довольны, что спокойно и мирно. Неужели это хочется кому-то разрушить? Ну зачем нам это надо, зачем, чтобы снова миллионы людей погибали?" - задал риторический вопрос А.Лукашенко.

По его мнению, в настоящее время "европейская архитектура безопасности переживает самый глубокий системный кризис со времен холодной войны". "Планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта. Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов", - заметил А.Лукашенко.

По его словам, беспокоит, прежде всего, отсутствие гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта, пусть даже непреднамеренного. При этом уже треть государств планеты так или иначе вовлечены в военные конфликты, что по большому счету превышает количество стран-участниц Второй мировой войны, отметил президент.

"Однако мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей. Это было бы непростительной беспечностью", - подчеркнул белорусский лидер.

А.Лукашенко посоветовал политикам мирового уровня не предпринимать необдуманных поступков, которые могут отразиться на судьбах целых народов. "Мы часто наблюдаем некоторые телодвижения, и порой неуклюжие, мировых политиков, прежде всего крупных стран, пытаемся понять мотивы их поступков. Мне кажется, что некоторые из них полагают: вот я сегодня что-то скажу, неважно как, завтра это можно открутить, отвинтить, вернуть время обратно", - сказал глава государства.

"Поэтому прежде чем говорить и предпринимать даже незначительно шаги, надо думать. Это может привести к таким последствиям, которые ударят не только тебя, но и многие народы всего мира", - предупредил президент Беларуси.

Главным месседжем выступления А.Лукашенко в рамках форума стала готовность официального Минска и лично президента поддерживать инициативы по мирному урегулированию конфликтов в регионе: "Вы в любое время всегда можете рассчитывать на Минск".

Он признал, что "трудно отодвинуть, вывести за скобки или подвести черту под тем, что сказано и что было сделано". "Трудно, но надо", - подчеркнул в связи с этим А.Лукашенко.

Он пригласил в Минск экспертов "с любыми политическими убеждениями", самых "головастых" людей для выработки решений накопившихся в регионе проблем.