Предприниматели в Азербайджане с начала 2018г получили кредиты по линии НФПП на сумму более 70 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством кредитных организаций выдал с начала 2018 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на сумму более 70 млн манатов, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В текущем году по линии НФПП предпринимателям выдано льготных кредитов на сумму более 70 млн манатов из предусмотренных в госбюджете 170 млн манатов», -отметил Ш.Мустафаев, выступая в пятницу на конференции, посвященной «Дню предпринимателей».

Министр также сообщил, что за 15 лет экономический рост в Азербайджане составил 2,5 раза. За указанный период в стране создано более 90 тыс. предприятий.

«До сих пор азербайджанские экспортеры из госбюджета поощрения на сумму 4,6 млн манатов. Также Минэкономики выдало предпринимателям (в 2016-2018гг –Иф-Аз) документы о поощрении инвестиций по 271 инвестиционному проекту, из которых 135 –уже в действии», -отметил Ш.Мустафаев.

Министр отметил, что в настоящее время 75% занятости населения осуществляется за счёт частного сектора.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году НФПП выдал льготных кредитов на 146 млн манатов. В 2018 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 170 млн манатов. Кредиты выдаются по ставке до 7% годовых, максимальный размер кредита составляет до 10 млн манатов.

Б.Рустамбеков