Дома малого и среднего бизнеса будут созданы в регионах Азербайджана

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджана планирует создать в районах и городах страны Дома малого и среднего бизнеса, сказал в пятницу исполнительный директор Агентства Орхан Мамедов.
"Международная практика показывает, что предоставление услуг сектору МСП одной структурой по принципу "единого окна", наряду с положительными результатами, позволяет оказывать более качественные услуги", - сказал О.Мамедов.
По его словам с учетом этих факторов, Агентство планирует создать в районах и городах страны Дома малого и среднего бизнеса. "Основной целью этого новшества является обеспечение оперативности, прозрачности и удобства", - отметил он.
О. Мамедов подчеркнул, что все эти меры будут направлены на облегчение доступа к льготным финансовым источникам, применению передовых организационных моделей, интеграции новых идей и инноваций в бизнес, выхода на зарубежные рынки, защиту интересов предпринимателей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
В составе Агентства будут действовать "Дома малого и среднего предпринимательства".
Управление агентством осуществляет Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек. Председателем НС является министр экономики.
Текущее управление советом осуществляет исполнительный директор, который назначается со стороны министра экономики (по согласованию с президентом Азербайджана).
Б.Рустамбеков
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