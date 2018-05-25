Дома малого и среднего бизнеса будут созданы в регионах Азербайджана

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджана планирует создать в районах и городах страны Дома малого и среднего бизнеса, сказал в пятницу исполнительный директор Агентства Орхан Мамедов.

"Международная практика показывает, что предоставление услуг сектору МСП одной структурой по принципу "единого окна", наряду с положительными результатами, позволяет оказывать более качественные услуги", - сказал О.Мамедов.

По его словам с учетом этих факторов, Агентство планирует создать в районах и городах страны Дома малого и среднего бизнеса. "Основной целью этого новшества является обеспечение оперативности, прозрачности и удобства", - отметил он.

О. Мамедов подчеркнул, что все эти меры будут направлены на облегчение доступа к льготным финансовым источникам, применению передовых организационных моделей, интеграции новых идей и инноваций в бизнес, выхода на зарубежные рынки, защиту интересов предпринимателей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

В составе Агентства будут действовать "Дома малого и среднего предпринимательства".

Управление агентством осуществляет Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек. Председателем НС является министр экономики.

Текущее управление советом осуществляет исполнительный директор, который назначается со стороны министра экономики (по согласованию с президентом Азербайджана).

Б.Рустамбеков