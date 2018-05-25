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Финансы 25.05.2018 16:29

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне усиления падения нефти

Доллар США и евро растут на "Московской бирже"в пятницу днем; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине, отыгрывая усиление падения на рынке "черного золота".

Курс доллара США составил 61,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,48 руб./EUR1, поднявшись на 30,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 43,13 копейки - до 66,79 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,69 копейки, до 61,6659 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,01 копейки, до 72,1183 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях уверенного падения на рынке нефти. Котировки "черного золота" резко усилили падение в ходе торгов в пятницу, в целом продолжая снижение четвертую сессию подряд. Участники рынка ждут увеличения предложения нефти на фоне роста добычи в США и возможного ослабления ограничений в странах ОПЕК.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 2,23% - до $77,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль в пятницу уменьшились на 2,29% - до $69,09 за баррель. По итогам недели нефть подешевеет впервые за месяц.

Саудовская Аравия допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти, и ожидает решения по этому вопросу уже в июне, сказал глава Минэнерго страны Халид аль-Фалих в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Он добавил, что Саудовская Аравия предлагает участниками сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти.

"С окончанием налогового периода в начале следующей недели внутренняя поддержка рубля будет минимальной. С учетом накаленных геополитических условий в мире, позиции рубля выглядят наиболее уязвимыми к подобному новостному фону. Власти США вновь говорят о намерениях усилить санкции по отношению к РФ, что может прервать тренд на возвращение нерезидентов на локальные рынки", - считает аналитик банк "Зенит" Владимир Евстифеев.

"В пятницу банки проводят основные налоговые платежи в виде уплаты НДС, акцизов и НДПИ, а совокупный отток ликвидности из банковской системы в пятницу-понедельник может превысить 1 трлн рублей, однако ощутимого дефицита рублевых средств на рынке можно не ожидать (к утру пятницы совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ превышали более чем комфортный уровень в 2,2 трлн рублей). Тем не менее, пока достаточно вероятен сценарий, при котором стоимость нефти продолжит корректироваться вниз, а долларовые "быки" вновь усилят покупки американской валюты на Forex. В этом случае торги по паре "доллар-рубль" постепенно сместятся в диапазон выше 62 руб./$1", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,3% годовых. Ставки MosPrime Rate на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,31% и 7,35% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 7,42% и 7,36% годовых соответственно.

"Сегодня пройдет пик по налоговым выплатам в текущем месяце. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется порядка 640 млрд рублей. В понедельник налоговый период завершается уплатой налога на прибыль, который потребует еще около 400 млрд рублей. С учетом благоприятной конъюнктуры рынка, оставшиеся платежи вряд ли вызовут негативное влияние на ликвидность и ставки", - считает аналитик банка "Зенит" В.Евстифеев.

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Тэги: РОССИЯ, ДОЛЛАР, ЕВРО, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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