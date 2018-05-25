Состав нового правительства Италии может быть согласован в воскресенье - СМИ

Члены сформированной в Италии коалиции из партии "Лига" и движения "Пять звезд" могут к воскресенью согласовать список правительства страны, пишет в пятницу сайт римской газеты "Репубблика".

Изначально предполагалось, что эта работа может быть завершена уже в пятницу, однако, источники издания отметили, что, скорее всего, состав Совета министров будет готов лишь ко второй половине дня в воскресенье.

Этот список должен будет получить одобрение сначала президента страны Серджо Маттареллы, а затем - парламента.

"Репубблика" отмечает, что, таким образом, члены правительства, возможно, будут приведены к присяге не раньше понедельника.

Как сообщалось, пока что сторона не удалось согласовать кандидатов на ключевые должности. В частности, речь идет о министре обороны и министре экономики.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы. В итоге "Лига" и "Пять звезд", несмотря на разногласия по ряду вопросов, решили сформировать правящую коалицию.