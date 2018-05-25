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АПК 25.05.2018 16:46

МБА будет осуществлять льготное кредитование фермеров по 7% годовых

Международный банк Азербайджана (МБА) и Госслужба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Минсельхозе Азербайджана подписали протокол о намерениях, предусматривающий выдачу льготных кредитов фермерам, отмечается в сообщении МБА.

"Максимальная сумма кредитов под сельскохозяйственные проекты не будет превышать 200 тыс. манатов. Годовая ставка по кредитам составит 7%", - отмечает банк.

Госслужба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами в целом, подписала протоколы о намерениях, предусматривающие выдачу льготных кредитов фермерам, с 8 банковско-кредитными организациями.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МБА, КРЕДИТЫ, ФЕРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]