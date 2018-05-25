МБА будет осуществлять льготное кредитование фермеров по 7% годовых

Международный банк Азербайджана (МБА) и Госслужба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Минсельхозе Азербайджана подписали протокол о намерениях, предусматривающий выдачу льготных кредитов фермерам, отмечается в сообщении МБА.

"Максимальная сумма кредитов под сельскохозяйственные проекты не будет превышать 200 тыс. манатов. Годовая ставка по кредитам составит 7%", - отмечает банк.

Госслужба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами в целом, подписала протоколы о намерениях, предусматривающие выдачу льготных кредитов фермерам, с 8 банковско-кредитными организациями.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.

Б.Рустамбеков