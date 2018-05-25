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25.05.2018 17:39

В РИКЦ в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики

25 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Он был организован совместно с Бакинским государственным университетом (БГУ).

Гостей РИКЦ приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

В концерте приняли участие преподаватели и учащиеся музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории Зияфет Аджалова, Фидан Велиева, Жаля Гамзалова, Аделя Ибрагимли, Абульфаз Гасанов, Мурад Аббасов, Алексей Простинский, Джабир Алиев, Ариф Гейбатов, Махир Бабаев, Агали Мухтаров, Мехман Бабаев, Хаял Аббасов, Хаям Шахвелядов, Хагани Лятифов, Насиб Нурмамедов, Гаджи Азимов, выпускник Бакинской музыкальной академии Рамиль Гусейнли, лауреат международных конкурсов Али Мурадов и духовой квартет учащихся музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории. Молодые артисты исполнили классические и эстрадные композиции азербайджанских и зарубежных авторов.

Вели концерт студентки БГУ Альбина Абдуррахманова и Айза Мамедова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]