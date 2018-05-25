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Дальнее зарубежье 25.05.2018 21:37

Ассанжа в ближайшее время могут "попросить" из эквадорского посольства в Лондоне - TV

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж вскоре может лишиться убежища в здании посольства Эквадора в Лондоне, сообщили в пятницу источники американского телеканала Си-Эн-Эн.

Со слов людей, знакомых с ситуацией, сейчас складывается "непривычно плохое" положение для Дж.Ассанжа, и он может покинуть посольство "в ближайшие дни" - по решению Эквадора или по собственному желанию, если эквадорская дипмиссия введет в его отношении чрезмерные ограничения.

Президент Эквадора Ленин Морено, избранный в мае 2017 года, ранее называл ситуацию с Дж.Ассанжем "унаследованной проблемой".

Если Дж.Ассанж покинет здание посольства Эквадора, его, вероятно, ждет арест и экстрадиция в США, где он находится в розыске за разглашение секретной информации.

Со слов Дж.Ассанжа и его адвокатов, основатель Wikileaks провел "в заключении" в посольстве 2720 суток, 53 дня из которых - в полнейшей изоляции от внешнего мира.

Его адвокаты настаивают, что Дж.Ассанж не совершал ничего незаконного или предосудительного и "просто публиковал полученные материалы, как это делают обычные СМИ".

Дж.Ассанж укрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЭКВАДОР, АССАНЖ, УБЕЖИЩЕ


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