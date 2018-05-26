Новак считает одним из вариантов корректировки сделки ОПЕК+ увеличение добычи до уровня декабря 2016

Одним из вариантов корректировки сделки ОПЕК+ является увеличение добычи до уровней на момент подписания соглашения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

Соглашение об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК было подписано 10 декабря 2016 года.

По словам министра, вопрос о корректировке будет рассмотрен в июне на встрече министров стран ОПЕК+.

"Сегодня квоты для стран, входящих в сделку, составлявшие 1,7 млн баррелей, превышены почти на 1 млн баррелей. То есть, соглашение фактически превышено на 1 млн баррелей ",- сказал министр.

"Сегодня, при текущей цене на нефть, при тех рисках дальнейшего снижения добычи нефти в Венесуэле, при ситуации санкций по Ирану, росту спроса, особенно в летний период, мы обсудили текущую ситуацию и прогноз на второе полугодие - и пришли к выводу, что в июне на министерский встрече нужно будет рассмотреть вопрос о частичной корректировке фактического состояния снижения добычи, чтобы частично отпустить добычу",- отметил он.

Конкретные параметры снижения квот будут выработаны в течение месяца после более тщательного анализа рынка.

"Но могу сказать, что один из вариантов - это выход на уровни, которые были при подписании соглашения",-сказал А.Новак.

Министр отметил, что показателем исполнения сделки сейчас является достижение среднего 5-летнего уровня запасов нефти, и сейчас этот показатель составляет "минус 20 млн баррелей".

Согласно отчету ОПЕК, в декабре 2016 года страны картеля добывали 33,085 млн баррелей нефти в сутки (без учета Индонезии, приостановившей свое участие, и вошедшей позднее Экваториальной Гвинеи). Без учета Ливии и Нигерии, которые не участвуют в сделке, добыча ОПЕК составляла 30,935 млн баррелей. База сравнения для текущего соглашения у ОПЕК - 31,236 млн баррелей (без Экваториальной Гвинеи).

У России база для сравнения - добыча в октябре 2016 года - составляет 11,247 млн б/с, говорил А.Новак.

В декабре 2016 года среднесуточная добыча нефти в России была зафиксирована на уровне 1,529 млн т или 11,207 млн баррелей в сутки при пересчете на коэффициент 7,33.

Всего страны ОПЕК договорились снизить добычу от референтного уровня на 1,2 млн б/с, страны не-ОПЕК во главе с Россией - на 560 тыс. б/с, при этом квота сокращения России - 300 тыс. б/с.