Открытие ЮГК состоится через несколько дней – президент Азербайджана

Официальное открытие проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, состоится через несколько дней, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы проводим успешную энергетическую дипломатию. Мы не имеем выхода к отрытому морю. Поэтому любой энергетический проект требует международного сотрудничества и мы за счет проводимой политики смогли изменить энергетическую карту Евразии. Через несколько дней состоится официальное открытие ЮГК, который является нашей исторической победой», - сказал И.Алиев в субботу на Дне выпускника в Университете ADA.

По его словам, реализация энергетических проектов позволила Азербайджану инициировать крупные региональные транспортные проекты. «Мы тем самым изменили и транспортную карту Евразии. Реализуемые сегодня транспортные и энергетические проекты обеспечат мощь нашей страны на длительный период, обеспечат устойчивость нашей экономики», - добавил президент.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.