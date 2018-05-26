Открытие ЮГК состоится через несколько дней – президент Азербайджана

Официальное открытие проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, состоится через несколько дней, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы проводим успешную энергетическую дипломатию. Мы не имеем выхода к отрытому морю. Поэтому любой энергетический проект требует международного сотрудничества и мы за счет проводимой политики смогли изменить энергетическую карту Евразии. Через несколько дней состоится официальное открытие ЮГК, который является нашей исторической победой», - сказал И.Алиев в субботу на Дне выпускника в Университете ADA.
По его словам, реализация энергетических проектов позволила Азербайджану инициировать крупные региональные транспортные проекты. «Мы тем самым изменили и транспортную карту Евразии. Реализуемые сегодня транспортные и энергетические проекты обеспечат мощь нашей страны на длительный период, обеспечат устойчивость нашей экономики», - добавил президент.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Карабах остается приоритетной внешнеполитической проблемой Азербайджана, позиция по которой неизменна - Алиев
Ташкент готов к реализации с Баку перспективных проектов в сферах транспорта и энергетики - Мирзиеев
Президент Алиев вручил дипломы выпускникам Университета ADA
Песков рассказал, что редко видит супругу, но разрешает ей выдергивать волоски из усов
В Киеве болельщики "Реала" и "Ливерпуля" в ожидании матча слушают музыку, посещают рестораны и пабы
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Точку в решении проблемы мирного договора между РФ и Японией желательно поставить при нынешнем поколении - Абэ
Вопрос о встрече Путина и Трампа до саммита G20 не обсуждается - Ушаков
Путин призвал не допустить нового витка конфронтации на Корейском полуострове
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar дарит интернет бонусы в честь Дня Республики
В РИКЦ в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики
Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»