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Дальнее зарубежье 27.05.2018 14:12

Аббаса выпишут из больницы в воскресенье

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, как ожидается, покинет больницу в воскресенье после недельного курса лечения от пневмонии, сообщают западные СМИ.

83-летнего М.Аббаса госпитализировали в прошлое воскресенье в связи с высокой температурой спустя несколько дней после операции. Палестинские представители заявили, что у М.Аббаса была пневмония, и ему внутривенно делали инъекции антибиотиков.

СМИ ссылаются на высокопоставленного палестинского чиновника.

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Тэги: АББАС, БОЛЬНИЦА, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]