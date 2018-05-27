Аббаса выпишут из больницы в воскресенье

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, как ожидается, покинет больницу в воскресенье после недельного курса лечения от пневмонии, сообщают западные СМИ.

83-летнего М.Аббаса госпитализировали в прошлое воскресенье в связи с высокой температурой спустя несколько дней после операции. Палестинские представители заявили, что у М.Аббаса была пневмония, и ему внутривенно делали инъекции антибиотиков.

СМИ ссылаются на высокопоставленного палестинского чиновника.