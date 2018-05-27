Вашингтон не изменит политику в отношении Каракаса после освобождения двух американских граждан - Помпео

Политика США в отношении Венесуэлы останется прежней после освобождения американского гражданина Джошуа Холта, задержанного ранее в этой стране, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
"Мы приветствуем освобождение Джошуа и Тамары Холт, которые были незаконно взяты под стражу в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы останется без изменений. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и его попытки вернуться к демократии. Мы желаем Джошуа и его семье всего наилучшего после такого сложного периода", - написал М.Помпео в Твиттере.
Дж.Холт был взят под стражу вскоре после прибытия в Венесуэлу около двух лет назад.
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