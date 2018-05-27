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Дальнее зарубежье 27.05.2018 14:36

Вашингтон не изменит политику в отношении Каракаса после освобождения двух американских граждан - Помпео

Политика США в отношении Венесуэлы останется прежней после освобождения американского гражданина Джошуа Холта, задержанного ранее в этой стране, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Мы приветствуем освобождение Джошуа и Тамары Холт, которые были незаконно взяты под стражу в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы останется без изменений. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и его попытки вернуться к демократии. Мы желаем Джошуа и его семье всего наилучшего после такого сложного периода", - написал М.Помпео в Твиттере.

Дж.Холт был взят под стражу вскоре после прибытия в Венесуэлу около двух лет назад.

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Тэги: ПОМПЕО, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]