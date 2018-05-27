В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области погибли двое военнослужащих Центра специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины - подполковник Руслан Муляр и прапорщика Юрий Журавлев.

"Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - сообщается на официальном сайте СБУ в воскресенье.