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СНГ 27.05.2018 16:02

В Донбассе погибли два сотрудника "Альфы" Службы безопасности Украины, еще один тяжело ранен - пресс-служба СБУ

В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области погибли двое военнослужащих Центра специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины - подполковник Руслан Муляр и прапорщика Юрий Журавлев.

"Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - сообщается на официальном сайте СБУ в воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДОНБАСС, СБУ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]