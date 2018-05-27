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Дальнее зарубежье 27.05.2018 21:06

Почти половина жителей Латвии не согласна с вектором развития своей страны - опрос

Ситуация в Латвии развивается в неправильном направлении, считают 45% опрошенных жителей Латвии, свидетельствуют результаты опроса Eurobarometеr.

Согласно исследованию, только 27% опрошенных жителей страны считают, что ситуация в республике развивается в правильном направлении. Мнения 19% респондентов разделились, а 9% не смогли дать ответ на этот вопрос.

При этом в Эстонии 34% считают правильным курс своей страны, а в Литве таких же взглядов придерживаются 32%.

37% латвийских респондентов считают, что в ЕС ситуация развивается в правильном направлении, а 27%, что в неправильном. Мнения 19% респондентов разделились, а 17% не смогли дать ответ на этот вопрос.

В Литве 53% опрошенных согласились с тем, как развивается ситуация в ЕС, а в Эстонии 31% жителей поддержали политический курс Евросоюза.

Согласно результатам опроса, 30% латвийцев не обсуждают с друзьями и родственниками вопросы национальной политики, 15% - обсуждают. 54% опрошенных обсуждают такие вопросы иногда. Также опрос показал, что подобные вопросы часто обсуждают жители Греции (36% опрошенных) и Швеции (35% опрошенных).

Вопросы европейской политики в кругу друзей и родных часто обсуждают 9% жителей Латвии, 52% - иногда, 38% - никогда. Эти вопросы также волнуют жителей Греции, 22% вовлечены в обсуждение европолитики.

Опрос проводился в 28 странах ЕС 11-22 апреля 2018 года компанией "Kantar Public". В нем участвовал 27 601 житель ЕС, в том числе 1012 жителей Латвии.

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Тэги: БАЛТИЯ, ЕВРОПА, ПОЛИТИКА, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]