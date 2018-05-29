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ТЭК 29.05.2018 09:45

Алиев поблагодарил руководства США, ЕС, Турции и Грузии за поддержку в реализации Южного газового коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что реализация проекта Южный газовый коридор (ЮГК) стала возможной благодаря международному сотрудничеству.

"Месторождение Шах-Дениз - основной элемент ЮГК", - сказал И.Алиев во вторник на церемонии, посвященной запуску проекта.

Он отметил, что Азербайджан также зарекомендовал себя в качестве надежного партнера по транзиту энергоресурсов посредством своих трубопроводов на мировые рынки.

"Подписание между Азербайджаном и Турцией контракта по стрительству газопровода TANAP в 2012 году дало толчок реализации ЮГК. В следующем месяце в Турции мы запустим этот газопровод", - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что без международного сотрудничества реализация этих проектов была бы невозможной. "Я благодарю руководство Турции и Грузии за сотрудничество и поддержку. Я также благодарю руководство США, Великобритании и Европейского Союза в реализации проекта. Я выражаю также благодарность финансовым институтам. Азербайджан, как надежный партнер своевременно выплачивает кредиты, и в будущем будет выплачивать", - отметил глава государства.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЮГК, РЕАЛИЗАЦИЯ


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