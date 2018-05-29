Эрдоган гордится своевременным завершением строительства газопровода TANAP

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган отмечает важную роль Азербайджана и Турции в строительстве Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).
"Своевременное завершение проекта TANAP является нашей гордостью. Наши совместные шаги сыграли важную роль в своевременной реализации проекта. 12 июня мы осуществим запуск TANAP", - отмечается в тексте приветствия турецкого президента участникам церемонии открытия Южного газового проекта в Баку.
Р.Т.эрдоган также отметил поддержку США и ЕС в реализации проекта.
Ранее генеральный директор консорциума "TANAP" Салтук Дюзйол ранее заявил, что в июле по TANAP начнутся коммерческие поставки газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию.
Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд, до сих пор затраты на его реализацию превысили $5,6 млрд.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
Ф.Исазаде
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