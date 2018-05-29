Казахстан обсуждает с Россией смягчение сделки ОПЕК+ - глава Минэнерго

Казахстан ведёт консультации со странами, не входящими в ОПЕК, касательно возможного смягчения сделки ОПЕК+, наиболее активное обсуждение вопроса ведется с Россией, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Мы пока ведем консультации (касательно возможного смягчения сделки ОПЕК+ - ИФ), ничего определенного сказать не могу. (Консультации ведутся - ИФ) с нашими партнёрами странами не-ОПЕК", - сказал К.Бозумбаев журналистам во вторник в Астане.

На вопрос с кем из стран не-ОПЕК Казахстан наиболее активно ведёт консультации, глава Минэнерго ответил: "с Российской Федерацией".

К.Бозумбаев сообщил, что Казахстан планирует принять участие в заседании ОПЕК в конце июня. "Казахстан намеревается участвовать (в заседании ОПЕК в июне - ИФ). Либо я, либо мой заместитель", - сказал он.