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ТЭК 29.05.2018 10:14

Казахстан обсуждает с Россией смягчение сделки ОПЕК+ - глава Минэнерго

Казахстан ведёт консультации со странами, не входящими в ОПЕК, касательно возможного смягчения сделки ОПЕК+, наиболее активное обсуждение вопроса ведется с Россией, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Мы пока ведем консультации (касательно возможного смягчения сделки ОПЕК+ - ИФ), ничего определенного сказать не могу. (Консультации ведутся - ИФ) с нашими партнёрами странами не-ОПЕК", - сказал К.Бозумбаев журналистам во вторник в Астане.

На вопрос с кем из стран не-ОПЕК Казахстан наиболее активно ведёт консультации, глава Минэнерго ответил: "с Российской Федерацией".

К.Бозумбаев сообщил, что Казахстан планирует принять участие в заседании ОПЕК в конце июня. "Казахстан намеревается участвовать (в заседании ОПЕК в июне - ИФ). Либо я, либо мой заместитель", - сказал он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ОПЕК, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]