ЮГК является важной инфраструктурой для поставок газа в Европу – генсек GECF

Южный газовый коридор (ЮКГ) имеет большую значимость с точки зрения обеспечения растущих потребностей в природном газе, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF) Юрий Сентюрин.

"До 2024 года экспорт газа увеличится в 1,5 раза. Европейский рынок станет еще более привлекательным, что потребует создания новой инфраструктуры. С этой точки зрения ЮГК является важной инфраструктурой. В целом этот проект имеет большое значение для наших будущих соглашений и проектов. Наше сотрудничество находится в центре реализации Южного газового коридора», - сказал Ю.Сентюрин, выступая во вторник в Баку на церемонии запуска ЮГК.

Он также сообщил, что в настоящее время 63% всех трубопроводов в мире используется для экспорта газа.

Церемония запуска ЮГК состоялась во вторник на Сангачальском терминале.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова