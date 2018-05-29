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Внешняя политика 29.05.2018 11:02

Трамп выражает "сильную поддержку" ЮГК - Госдеп

Реализация проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) способствует диверсификации энергопоставок в регионе, заявила представительница Госдепартамента США Сандра Оудкирк.

"США поддерживают реализацию ЮГК. Мы поздравляем все страны и компании, которые задействованы в этом проекте. Реализация ЮГК способствует установлению стабильности в регионе и диверсификации поставок энергоресурсов", - сказала С.Оукдкирк во вторник в Баку на церемонии запуска ЮГК.

По ее словам, президент США Дональд Трамп также выражает "сильную поддержку реализации ЮГК".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Церемония запуска ЮГК состоялась на Сангачальском терминале.

Начался процесс закачки первого газа в ЮГК.

Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, ЮГК, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]