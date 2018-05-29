Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0273 GBR   2.2641 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.64 Brent   75.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 16° 24° 31 Май 17° 27° 1 Июн 18° 29°

Дальнее зарубежье 29.05.2018 13:36

Вооруженный мужчина застрелил в Льеже двух полицейских и прохожего, ответным огнем нападавший убит

Двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия и еще двое полицейских ранены во вторник в Льеже, сообщают бельгийские СМИ.

Вооруженный человек выстрелил в двух полицейских и прохожего. Затем он пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен сотрудниками полиции, сообщили журналистам в полицейском управлении Льежа.

Бельгийская газета Le Soir сообщает, что инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 мск) во вторник в центре города.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщает, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар".

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил в "Твиттере", что федеральный кризисный центр следит за ситуацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЖЕРТВЫ3


Похожие новости


Льежский стрелок еще два дня назад сидел в тюрьме - телеканал В Брюсселе во время проведения полицейской спецоперации возникла перестрелка, ранен полицейский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]