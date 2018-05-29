Льежский стрелок еще два дня назад сидел в тюрьме - телеканал

Установлена личность человека, открывшего стрельбу по полицейским в Льеже во вторник, сообщил телеканал RTBF в специальном выпуске новостей.
Это 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор. Он был осужден за "классическое мелкое преступление" и отбывал наказание в тюрьме Лантэна. Он не проходил по базам данных в связи с терроризмом.
Отличавшийся, по данным телеканала, исключительно злым и жестоким нравом, Б.Эрман якобы приобщился к радикальным настроениям в тюрьме.
С понедельника он находился в тюремном отпуске и уже успел совершить мелкое преступление в провинции Люксембург.
Как сообщается на основании последних сведений, во время проверки документов он якобы, угрожая резаком для картона, завладел оружием одной из женщин-полицейских.
При этом RTBF не перестает подчеркивать, что многие сообщаемые по горячим следам факты еще нуждаются в проверке.
Ранее во вторник бельгийские СМИ сообщили, что в Льеже двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия и еще двое полицейских ранены.
Вооруженный человек выстрелил в двух полицейских и прохожего. Затем он пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен сотрудниками полиции, сообщили журналистам в полицейском управлении Льежа.
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