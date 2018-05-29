Алиев: Европа – самый привлекательный рынок для поставок азербайджанского газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что со временем Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория станут участниками проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК).
"Сегодня в проект ЮГК вовлечено 7 стран – Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. Но я уверен, что на следующем этапе к проекту присоединятся три балканские страны - Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория", - сказал И.Алиев во вторник в Баку на церемонии запуска ЮГК.
По его словам, в Европе имеется спрос на азербайджанский газ. "Мы тоже заинтересованы в увеличении поставок газа в Европу, так как это самый привлекательный для нас рынок", - отметил.
И.Алиев подчеркнул, что подтвержденные запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров. "Но я уверен, что наши газовые ресурсы еще больше. Последующие разведочные и эксплуатационные работы подтвердят это предположение", - добавил президент.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Церемония запуска ЮГК состоялась на Сангачальском терминале.
Начался процесс закачки первого газа в ЮГК.
Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
А.Азизов
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