Алиев: Европа – самый привлекательный рынок для поставок азербайджанского газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что со временем Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория станут участниками проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК).

"Сегодня в проект ЮГК вовлечено 7 стран – Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. Но я уверен, что на следующем этапе к проекту присоединятся три балканские страны - Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория", - сказал И.Алиев во вторник в Баку на церемонии запуска ЮГК.

По его словам, в Европе имеется спрос на азербайджанский газ. "Мы тоже заинтересованы в увеличении поставок газа в Европу, так как это самый привлекательный для нас рынок", - отметил.

И.Алиев подчеркнул, что подтвержденные запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров. "Но я уверен, что наши газовые ресурсы еще больше. Последующие разведочные и эксплуатационные работы подтвердят это предположение", - добавил президент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Церемония запуска ЮГК состоялась на Сангачальском терминале.

Начался процесс закачки первого газа в ЮГК.

Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов