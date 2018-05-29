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ТЭК 29.05.2018 18:17

Путин и Эрдоган позитивно оценили успешное завершение переговоров об условиях транзита российского газа - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали позитивную оценку успешному завершению переговоров об условиях транзита по турецкой территории российского газа, подтвердили настрой на укрепление партнерства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"С удовлетворением констатирована последовательная реализация стратегических совместных проектов в сфере энергетики - строительства АЭС "Аккую" и трубопровода "Турецкий поток". Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами "подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]