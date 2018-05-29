Путин и Эрдоган позитивно оценили успешное завершение переговоров об условиях транзита российского газа - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали позитивную оценку успешному завершению переговоров об условиях транзита по турецкой территории российского газа, подтвердили настрой на укрепление партнерства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"С удовлетворением констатирована последовательная реализация стратегических совместных проектов в сфере энергетики - строительства АЭС "Аккую" и трубопровода "Турецкий поток". Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерами "подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства".
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