Президентом ОКР избран Станислав Поздняков

Президентом Олимпийского комитета России избран руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.
За его кандидатуру проголосовало большинство членов ОКР на олимпийском собрании во вторник.
Бывший президент ОКР Александр Жуков решил оставить пост в ОКР из-за загруженности в качестве первого вице-спикера Госдумы.
Соперником С.Позднякова на выборах был руководитель общественного совета при Минспорта РФ и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов (его выдвинул Стрелковый союз России, поддержала Федерация бокса России). С.Позднякова выдвинули 35 членов ОКР.
С уходом с поста главы ОКР А.Жукова Россия автоматически потеряла место в Международном олимпийском комитете.
А.Жуков возглавлял ОКР с 2010 года.
44-летний Станислав Поздняков - знаменитый в прошлом советский и российский саблист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России. По окончании спортивной карьеры работал тренером, функционером в Федерации фехтования России.
В 2016 году С.Поздняков возглавил Европейскую конфедерацию фехтования, а также был избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России.
С.Поздняков руководил российской спортивной делегацией на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
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