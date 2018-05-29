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СНГ 29.05.2018 19:37

Президентом ОКР избран Станислав Поздняков

Президентом Олимпийского комитета России избран руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

За его кандидатуру проголосовало большинство членов ОКР на олимпийском собрании во вторник.

Бывший президент ОКР Александр Жуков решил оставить пост в ОКР из-за загруженности в качестве первого вице-спикера Госдумы.

Соперником С.Позднякова на выборах был руководитель общественного совета при Минспорта РФ и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов (его выдвинул Стрелковый союз России, поддержала Федерация бокса России). С.Позднякова выдвинули 35 членов ОКР.

С уходом с поста главы ОКР А.Жукова Россия автоматически потеряла место в Международном олимпийском комитете.

А.Жуков возглавлял ОКР с 2010 года.

44-летний Станислав Поздняков - знаменитый в прошлом советский и российский саблист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России. По окончании спортивной карьеры работал тренером, функционером в Федерации фехтования России.

В 2016 году С.Поздняков возглавил Европейскую конфедерацию фехтования, а также был избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России.

С.Поздняков руководил российской спортивной делегацией на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Тэги: РОССИЯ, ОКР, РУКОВОДИТЕЛЬ, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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