Премьер-министр Украины Гройсман призвал наказать убийц российского журналиста Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал российского журналиста Аркадия Бабченко настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев в очередной раз попытается отыскать "российский след" в убийстве журналиста.