Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.962 RUR   0.027 GBR   2.2532 TRY   0.3745

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 17° 26° 1 Июн 17° 28° 2 Июн 15° 21°

СНГ 30.05.2018 09:26

Премьер-министр Украины Гройсман призвал наказать убийц российского журналиста Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал российского журналиста Аркадия Бабченко настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев в очередной раз попытается отыскать "российский след" в убийстве журналиста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Россия направит ноту Киеву в связи с задержанием главы "РИА Новости-Украина" - МИД РФ Нарышкин требует от Киева тщательного расследования обстоятельств гибели на Украине российского журналиста Стенина В ОБСЕ призвали провести расследование гибели журналиста Стенина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]