Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.962 RUR   0.027 GBR   2.2532 TRY   0.3745

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 17° 26° 1 Июн 17° 28° 2 Июн 15° 21°

Дальнее зарубежье 30.05.2018 13:02

Напавший в Льеже на полицейских до этого успел убить еще одного человека - глава МВД Бельгии

Перед стрельбой, устроенной во вторник в Льеже, 36-летний Бенжамэн Эрман совершил еще одно преступление, подтвердил в среду бельгийскому каналу Bel RTL министр внутренних дел Ян Ямбон.

За несколько часов до бойни в Льеже, в результате которой погибли две женщины-полицейских и молодой человек, а также ранены четверо полицейских, участвовавших в ликвидации преступника, в коммуне Марш-ан-Фаменн было найдено тело 30-летнего Микаэля Вильме. Жертва была знакома с Б.Эрманом.

По данным телеканала RTBF, этот человек был убит ударами молотка, и орудие убийства найдено в автомобиле Б.Эрмана в Льеже. Как предполагается, вечером в понедельник оба могли ограбить ювелирную лавку в Рошфоре, после чего поссорились, и Б.Эрман убил М.Вильме. Полиция проверяет эту версию.

Накануне СМИ Бельгии писали о некоем преступлении, совершенном Б.Эрманом до стрельбы в Льеже, не уточняя, о чем именно шла речь.

Я.Ямбон также отметил, что много фактов указывают на вероятность террористического нападения, но призвал дождаться результатов расследования.

"Есть свидетельства в пользу (теракта - ИФ), и есть - против", - сказал глава МВД. Он настаивал на необходимости делать выводы на основании итогов следствия.

Сообщалось, что Б.Эрман упоминался в двух докладах госбезопасности и в одном полицейском докладе. Но, как уточняют власти, эти доклады были не о нем, а об его знакомых в связи с их радикализмом.

Б.Эрман находился в двухдневном отпуске из тюрьмы, в которой должен был отбывать срок до 2020 года. Он отбывал срок по уголовному делу, в том числе за торговлю наркотиками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЛЬЕЖ, ПРЕСТУПНИК


Похожие новости


Льежский стрелок еще два дня назад сидел в тюрьме - телеканал Вооруженный мужчина застрелил в Льеже двух полицейских и прохожего, ответным огнем нападавший убит В Брюсселе во время проведения полицейской спецоперации возникла перестрелка, ранен полицейский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]