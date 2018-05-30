Напавший в Льеже на полицейских до этого успел убить еще одного человека - глава МВД Бельгии

Перед стрельбой, устроенной во вторник в Льеже, 36-летний Бенжамэн Эрман совершил еще одно преступление, подтвердил в среду бельгийскому каналу Bel RTL министр внутренних дел Ян Ямбон.
За несколько часов до бойни в Льеже, в результате которой погибли две женщины-полицейских и молодой человек, а также ранены четверо полицейских, участвовавших в ликвидации преступника, в коммуне Марш-ан-Фаменн было найдено тело 30-летнего Микаэля Вильме. Жертва была знакома с Б.Эрманом.
По данным телеканала RTBF, этот человек был убит ударами молотка, и орудие убийства найдено в автомобиле Б.Эрмана в Льеже. Как предполагается, вечером в понедельник оба могли ограбить ювелирную лавку в Рошфоре, после чего поссорились, и Б.Эрман убил М.Вильме. Полиция проверяет эту версию.
Накануне СМИ Бельгии писали о некоем преступлении, совершенном Б.Эрманом до стрельбы в Льеже, не уточняя, о чем именно шла речь.
Я.Ямбон также отметил, что много фактов указывают на вероятность террористического нападения, но призвал дождаться результатов расследования.
"Есть свидетельства в пользу (теракта - ИФ), и есть - против", - сказал глава МВД. Он настаивал на необходимости делать выводы на основании итогов следствия.
Сообщалось, что Б.Эрман упоминался в двух докладах госбезопасности и в одном полицейском докладе. Но, как уточняют власти, эти доклады были не о нем, а об его знакомых в связи с их радикализмом.
Б.Эрман находился в двухдневном отпуске из тюрьмы, в которой должен был отбывать срок до 2020 года. Он отбывал срок по уголовному делу, в том числе за торговлю наркотиками.
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