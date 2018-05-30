Игиловцы пытаются прорваться к Пальмире - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" в ночь на среду начала в восточном районе сирийской провинции Хомс масштабную атаку, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники.
По его информации, террористы ИГ атаковали позиции правительственных сил в районе Бадия.
Отмечается, что боевики пытаются прорвать блокаду и направиться в Пальмиру.
"Аль-Масдар" пишет, что ожесточенные бои с обеих сторон продолжаются.
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