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Дальнее зарубежье 30.05.2018 12:23

Игиловцы пытаются прорваться к Пальмире - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" в ночь на среду начала в восточном районе сирийской провинции Хомс масштабную атаку, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники.

По его информации, террористы ИГ атаковали позиции правительственных сил в районе Бадия.

Отмечается, что боевики пытаются прорвать блокаду и направиться в Пальмиру.

"Аль-Масдар" пишет, что ожесточенные бои с обеих сторон продолжаются.

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Тэги: СИРИЯ, ИГ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]