Игиловцы пытаются прорваться к Пальмире - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" в ночь на среду начала в восточном районе сирийской провинции Хомс масштабную атаку, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники.

По его информации, террористы ИГ атаковали позиции правительственных сил в районе Бадия.

Отмечается, что боевики пытаются прорвать блокаду и направиться в Пальмиру.

"Аль-Масдар" пишет, что ожесточенные бои с обеих сторон продолжаются.