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Регион 30.05.2018 13:20

Лариджани переизбран на пост главы парламента Ирана

Иранские парламентарии в среду поддержали кандидатуру Али Лариджани на выборах председателя Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента Исламской республики Иран), сообщает агентство ИРНА.

За кандидатуру А.Лариджани высказались 147 из 279 депутатов. Главный конкурент А.Лариджани - Мохаммад Реза Ареф - набрал 123 голоса.

По итогам выборов А.Лариджани станет председателем парламента третий год подряд.

Отмечается, что по итогам первого тура голосования ни одному из кандидатов, среди которых были А.Лариджани, М.Ареф, а также Хамирреза Хаджибабаи, не удалось набрать необходимое число голосов. Последний кандидат отказался от участия во втором туре, что позволило А.Лариджани одержать победу.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]