Лариджани переизбран на пост главы парламента Ирана

Иранские парламентарии в среду поддержали кандидатуру Али Лариджани на выборах председателя Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента Исламской республики Иран), сообщает агентство ИРНА.

За кандидатуру А.Лариджани высказались 147 из 279 депутатов. Главный конкурент А.Лариджани - Мохаммад Реза Ареф - набрал 123 голоса.

По итогам выборов А.Лариджани станет председателем парламента третий год подряд.

Отмечается, что по итогам первого тура голосования ни одному из кандидатов, среди которых были А.Лариджани, М.Ареф, а также Хамирреза Хаджибабаи, не удалось набрать необходимое число голосов. Последний кандидат отказался от участия во втором туре, что позволило А.Лариджани одержать победу.