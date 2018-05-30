Национальная авиакомпания Сингапура запустит осенью рекордный по продолжительности авиарейс

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines в октябре начнет выполнять коммерческие перелеты из Сингапура в американский штат Нью-Джерси, которые станут самым продолжительными авиарейсами в мире, сообщает в среду телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
Ожидается, что первый подобный авиарейс будет осуществлен 11 октября 2018 года. Время в пути составит примерно 18 часов 45 минут. За это время самолет должен будет преодолеть расстояние более чем 15 тыс. км.
Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A350-900 ULR из Международного аэропорта Чанги в Международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси.
"Мы рады сделать первый шаг для полетов без пересадок, используя для этого новейшие технологии и сверхдальние Airbus A350-900ULR", - сказал гендиректор сингапурских авиалиний Го Чун Понг.
Телеканал отмечает, что в настоящий момент самым продолжительным считается рейс Qatar Airways из Дохи в Окленд, который занимает около 17 часов.
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