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Дальнее зарубежье 30.05.2018 19:02

Национальная авиакомпания Сингапура запустит осенью рекордный по продолжительности авиарейс

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines в октябре начнет выполнять коммерческие перелеты из Сингапура в американский штат Нью-Джерси, которые станут самым продолжительными авиарейсами в мире, сообщает в среду телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Ожидается, что первый подобный авиарейс будет осуществлен 11 октября 2018 года. Время в пути составит примерно 18 часов 45 минут. За это время самолет должен будет преодолеть расстояние более чем 15 тыс. км.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A350-900 ULR из Международного аэропорта Чанги в Международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси.

"Мы рады сделать первый шаг для полетов без пересадок, используя для этого новейшие технологии и сверхдальние Airbus A350-900ULR", - сказал гендиректор сингапурских авиалиний Го Чун Понг.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент самым продолжительным считается рейс Qatar Airways из Дохи в Окленд, который занимает около 17 часов.

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Тэги: СИНГАПУР, США, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]