Daimler купил часть эстонского стартапа по заказу автомобилей Taxify, оцененного в $1 млрд

Эстонский стартап Taxify, разработавший приложение для заказа автомобилей, привлек $175 млн в рамках очередного раунда финансирования и был оценен в $1 млрд, пишет Financial Times.

Германский автоконцерн Daimler, которому принадлежит бренд Mercedes-Benz, принял участие в финансировании Taxify. В прошлом году в число его инвесторов вошла компания Didi Chuxing - китайский конкурент Uber.

Didi поучаствовала и в этом раунде наряду с европейским фондом венчурного капитала Korelya Capital и Тааветом Хинрикусом - соучредителем другой эстонской технологической компании TransferWise.

Daimler получит место в совете директоров Taxify. Как ожидается, автоконцерн может подключить Taxify к своему приложению о городском транспорте moovel, что увеличит клиентскую базу стартапа сразу на четверть, до 12,5 млн человек.

"Мы посчитали Daimler самым прогрессивным среди всех автопроизводителей с точки зрения как райдшеринга, так и автономных автомобилей", - заявил FT основатель Taxify Маркус Виллиг.

Daimler уже проинвестировал ряд технологических начинаний, у концерна есть сервис заказа такси MyTaxi и райдшеринговое приложение Via. Еще один сервис Daimler - Car2Go - в настоящее время находится в процессе слияния с аналогичным подразделением BMW (DriveNow). Ранее в этом году автопроизводитель присоединился к фонду инвестиций в технологии SoftBank.

Taxify была создана в 2013 году. Сейчас компания работает в 40 городах 25 стран в Европе и Африке. За счет привлеченных средств стартап намеревается расширить зону покрытия, добавив к ней десятки городов в ближайшие годы.

Компания ожидает, что совокупная стоимость поездок, заказанных через ее приложение, составит около $1 млрд в этом году. Однако бизнес Taxify во многих городах пока остается убыточным.