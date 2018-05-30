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Транспорт и связь 30.05.2018 21:39

Daimler купил часть эстонского стартапа по заказу автомобилей Taxify, оцененного в $1 млрд

Эстонский стартап Taxify, разработавший приложение для заказа автомобилей, привлек $175 млн в рамках очередного раунда финансирования и был оценен в $1 млрд, пишет Financial Times.

Германский автоконцерн Daimler, которому принадлежит бренд Mercedes-Benz, принял участие в финансировании Taxify. В прошлом году в число его инвесторов вошла компания Didi Chuxing - китайский конкурент Uber.

Didi поучаствовала и в этом раунде наряду с европейским фондом венчурного капитала Korelya Capital и Тааветом Хинрикусом - соучредителем другой эстонской технологической компании TransferWise.

Daimler получит место в совете директоров Taxify. Как ожидается, автоконцерн может подключить Taxify к своему приложению о городском транспорте moovel, что увеличит клиентскую базу стартапа сразу на четверть, до 12,5 млн человек.

"Мы посчитали Daimler самым прогрессивным среди всех автопроизводителей с точки зрения как райдшеринга, так и автономных автомобилей", - заявил FT основатель Taxify Маркус Виллиг.

Daimler уже проинвестировал ряд технологических начинаний, у концерна есть сервис заказа такси MyTaxi и райдшеринговое приложение Via. Еще один сервис Daimler - Car2Go - в настоящее время находится в процессе слияния с аналогичным подразделением BMW (DriveNow). Ранее в этом году автопроизводитель присоединился к фонду инвестиций в технологии SoftBank.

Taxify была создана в 2013 году. Сейчас компания работает в 40 городах 25 стран в Европе и Африке. За счет привлеченных средств стартап намеревается расширить зону покрытия, добавив к ней десятки городов в ближайшие годы.

Компания ожидает, что совокупная стоимость поездок, заказанных через ее приложение, составит около $1 млрд в этом году. Однако бизнес Taxify во многих городах пока остается убыточным.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭСТОНИЯ, DAIMLER, ТАКСИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]