У Сирии нет химического оружия - Асад

Власти Сирии не располагают химическим оружием, заявил президент страны Башар Асад.
"У нас в любом случае нет химического оружия, и мы не стали бы использовать его против собственного народа", - заявил Б.Асад в интервью телеканалу RT.
"Предположим, что вот ты обладаешь таким оружием и хочешь его использовать. Когда это делать? По завершении сражения? Или до него? Или во время? То есть получается нелогично", - отметил президент Сирии.
"Далее. В этом районе (Восточной Гуте - ИФ) была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было", - заявил Б.Асад.
"Даже западные журналисты, которые побывали там после освобождения Гуты, признали: "Мы спрашивали людей, и те отвечали, что не видели никакой химической атаки". То есть эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию", - добавил президент.
7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.
В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.
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