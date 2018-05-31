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СНГ 31.05.2018 13:47

Apple препятствует обновлению Telegram по всему миру после требования России удалить мессенджер из AppStore - Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров сожалеет, что Apple не поддержал мессенджер в ситуации с его блокировкой на территории РФ и ограничивает обновления приложения для всех пользователей.

"Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из AppStore. Россия запретила Telegram на своей территории в апреле, потому что мы отказались предоставить ключи дешифрования сообщений наших пользователей российским силам безопасности. Мы считаем, что мы сделали единственную возможную вещь, сохраняя право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни в проблемной стране", - сообщил П.Дуров в своем Telegram-канале в четверг.

"К сожалению, Apple не поддержала нас", - подчеркнул он.

По его словам, несмотря на то, что Россия составляет всего 7% от пользовательской базы Telegram, "Apple ограничивает обновления для всех пользователей приложения по всему миру с середины апреля".

"К сожалению, некоторые функции Telegram, такие, как стикеры, не работают должным образом в выпуске iOS11.4, который был только что выпущен, хотя мы исправили эту проблему несколько недель назад", - рассказал П.Дуров.

Он принес извинения пользователям за неудобство, поблагодарил за терпение.

"Мы продолжаем наши усилия по урегулированию ситуации, будем держать вас в курсе", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, TELEGRAM, APPLE, ОБНОВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]