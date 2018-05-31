Россия продолжит направлять в школы Таджикистана своих преподавателей, сообщил Медведев

Россия продолжит оказывать помощь Таджикистану в сфере образования, заявил в четверг в Душанбе премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Российское высшее образование неизменно востребовано в Таджикистане, на текущий учебный год для республики выделено 618 государственных стипендий", - сообщил Д.Медведев журналистам.
Он отметил, что в школах Таджикистана применяются российские программы и стандарты.
"Мы продолжим направлять в школы республики преподавателей нашей страны. С 1 сентября здесь будут работать 50 преподавателей по различными предметам", - пообещал российский премьер.
Со своей стороны премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сообщил, что основу его переговоров с Д.Медведевым составляли вопросы экономического взаимодействия.
По его словам, на сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано более 300 совместных предприятий с участием российских партнеров, которые осуществляют свою деятельность сферах гидроэнергетики, горнорудной промышленности, производства стройматериалов, строительства, сельского хозяйства, связи, легкой промышленности и финансовых услуг. "Стороны рассматривают сотрудничество в этих отраслях как одно из ключевых направлений взаимодействия своих государств", - подчеркнул К.Расулзода.
По его словам, обсуждались также вопросы, связанные с пребыванием таджикских трудовых мигрантов на территории России. "Намечены дальнейшие действия по вопросам, связанным с продлением срока регистрации граждан Таджикистана в РФ, упрощением требований для получения патента на осуществление трудовой деятельности, обсужден правовой статус членов семей трудовых мигрантов и студентов, обучающихся в вузах России", - сообщил К.Расулзода.
По итогам официального визита Д.Медведева в Таджикистан подписаны три документа о сотрудничестве: межправительственное соглашение между двумя странами в сфере образования, Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Госкомитетом по земельному управлению и геодезии Таджикистана и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России, а также Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области антимонопольной политики между Антимонопольной службой при правительстве Таджикистана и Федеральной антимонопольной службой России.
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