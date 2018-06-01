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Дальнее зарубежье 01.06.2018 13:15

Спасателям Эстонии понадобилась неделя на ликвидацию пожара на Центральном полигоне

В Эстонии погашен пожар на Центральном полигоне Сил обороны.

Как сообщил в пятницу Спасательный департамент, огнем было охвачено 164 гектара.

25 мая в Спасательный департамент поступило сообщение, что близ села Пала на Центральном полигоне вспыхнул пожар и были слышные взрывы. Первоначально огонь распространился на 15 га, в его тушении принимали участие спасатели, добровольцы, военнослужащие, самолет Сил обороны.

Работы по тушению были завершены в четверг. Спасатели покинули территорию пожара, территорию продолжает охранять команда полигона.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПОЛИГОН, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]