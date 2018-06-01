Спасателям Эстонии понадобилась неделя на ликвидацию пожара на Центральном полигоне

В Эстонии погашен пожар на Центральном полигоне Сил обороны.

Как сообщил в пятницу Спасательный департамент, огнем было охвачено 164 гектара.

25 мая в Спасательный департамент поступило сообщение, что близ села Пала на Центральном полигоне вспыхнул пожар и были слышные взрывы. Первоначально огонь распространился на 15 га, в его тушении принимали участие спасатели, добровольцы, военнослужащие, самолет Сил обороны.

Работы по тушению были завершены в четверг. Спасатели покинули территорию пожара, территорию продолжает охранять команда полигона.